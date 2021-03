Jumento atingido por avião que transportava vacinas é encontrado morto

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

O jumento atingido pelo avião da Casa Militar do Governador da Bahia, que transportava vacinas da covid-19 na quarta-feira (3/3), no aeródromo de Ibotirama, foi encontrado morto horas depois do acidente.



O jumento estava ainda na região do aeródromo. Por causa da pancada, ele perdeu muito sangue e acabou não resistindo aos ferimentos.



No dia do acidente, o prefeito de Ibotirama, Laercio Santana (PSB), comentou a situação por meio das redes sociais.



"Infelizmente, me deparo com a situação indesejada, mas graças a Deus sem nenhum prejuízo à saúde das pessoas. A gente tem que focar na responsabilidade de tentar ao máximo não deixar seus animais soltos", declarou. Não há informações sobre quem é o proprietário do animal.

A prefeitura pretende iniciar o processo de captação desses animais das ruas, além de notificar os donos.



Como aconteceu



O animal foi atingido após o avião pousar no aeródromo de Ibotirama. As quatro caixas com imunizantes, que estavam sendo transportadas pela aeronave, não foram danificadas. O piloto também não sofreu ferimentos.



Por causa da pancada, o avião teve pequenas avarias e outra aeronave foi encaminhada para dar sequência ao transporte das vacinas.