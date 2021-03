Advogado é condenado à prisão por injúria e difamação contra Felipe Neto

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após um processo movido pelo youtuber Felipe Neto, a 3ª Vara Criminal de Campinas, em São Paulo, condenou o advogado Mizael Izidoro a cinco meses de prisão por injúria e difamação. O homem poderá cumprir a pena em regime aberto — podendo ainda ser substituído por serviços à comunidade. As informações são do portal Uol. A notícia foi apresentada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.



A ação do youtuber ocorreu após Izidoro publicar conteúdos em seu perfil do Twitter acusando Felipe Neto. Segundo a sentença, o advogado tentou associar o influenciador ao ataque em uma escola de Suzano (SP), que ocorreu em março de 2019. Atualmente, o perfil de Izidoro na rede social se encontra privado.

A sentença ainda aponta a tentativa de conciliação entre as partes — por duas ocasiões —, que não obtiveram sucesso porque Izidoro não foi localizado. O advogado concorreu às eleições municipais de 2020 como vereador pelo PSL, mas não conseguiu votos suficientes para se eleger.

Pelas redes sociais, Felipe Neto confirmou a condenação e defendeu o papel da Justiça em casos de injúria e difamação: "Advogado criminal bolsonarista fanático, Mizael Izidoro, que inclusive foi para Brasília participar de atos, foi condenado a 5 meses de prisão por me associar ao atentado terrorista de Suzano. A Justiça continua sendo um caminho!".