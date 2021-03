OMS: Brasil ameaça o mundo

ST Sarah Teófilo ME Maria Eduarda Cardim

O descontrole na transmissão do novo coronavírus no Brasil já é motivo de preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ontem, o diretor-geral do organismo das Nações Unidas, Tedros Adhanom, afirmou, em resposta à pegunta feita pelo Correio, que a situação do país é uma ameaça para a América Latina e para o mundo. Para reforçar as afirmações do dirigente, de acordo com o Painel Conass Covid-19, elaborado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde –– cujos números são reproduzidos pelo Ministério da Saúde ––, o país chegou ontem às 1.800 mortes em apenas 24h, o segundo maior registro de óbitos de um dia para outro. O total de vidas perdidas é de 262.770 e o de casos da doença, 10.869.227.

De acordo com Adhanom, o Brasil precisa adotar medidas “agressivas” para a contenção do avanço do novo coronavírus, enquanto distribui a vacina à população. “Nós estamos preocupados, mas a preocupação não é apenas com o Brasil. Têm os vizinhos, quase toda América Latina, muitos países. Isso significa que, se o Brasil não for sério, vai continuar afetando todos os vizinhos, e além. Então, isso não é apenas sobre o Brasil, mas também sobre toda a América Latina e além”, explicou.

O diretor-geral da OMS ressaltou que, enquanto em muitos países observou-se uma redução de casos nas últimas seis semanas, no Brasil a tendência foi de aumento. “Acho que o Brasil precisa levar isso muito a sério”, reforçou. Adhanom acrescentou que “a adoção de medidas públicas de saúde em todo o país, de forma agressiva, seria crucial. Sem fazer nada para impactar na transmissão ou suprimir o vírus, não acho que, no Brasil, conseguiremos uma queda. Quero enfatizar isso: a situação é muito séria e estamos muito preocupados. E as medidas públicas que o Brasil adotar precisam ser muito agressivas, enquanto distribui vacinas”, afirmou.

A variante que surgiu no Amazonas é alvo de preocupação da OMS, já que tem mutações que dão ao novo coronavírus vantagens na transmissão. “Nós estamos preocupados sobre a P.1. Ela tem mutações específicas que dão ao vírus vantagens, particularmente na transmissão. Não há dúvida de que ela adicionou à complexidade da situação que o Brasil vive”, salientou o diretor-executivo do Programa de Emergências em Saúde da organização, Mike Ryan.

Já a líder técnica de resposta à covid-19, Maria Van Kerkhove, pontuou que, entre as três variantes que estão sendo rastreadas pela OMS, está a amazonense, que, como ressaltou, é associada ao aumento de transmissibilidade. “Se você tem aumento de transmissibilidade, você terá aumento de casos, aumento de pacientes que vão precisar de hospitalizações e aumento daqueles que desenvolvem casos graves. Isso pode ter impacto no sistema de saúde, o que pode ocasionar no aumento de mortes. Vimos isso em outros países”, afirmou.

Sentido oposto

Enquanto a OMS alertava que o Brasil tornou-se uma ameaça ao mundo por causa do descontrole da pandemia e da nova cepa do vírus originária do Amazonas, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou que “podemos estar a duas ou três semanas de redução de casos de covid após forte vacinação”. Em evento promovido pela American Society/Council of the Americas, ele destacou que o ritmo da imunização no país não segue a velocidade dos EUA, pois o Brasil contemplou, até o momento, “4% da população”.

“O sistema de saúde está sob stress, mas, no geral, está bem. As pessoas querem vacinação, mas não querem o fechamento da economia”, disse Araújo, alfinetando os governadores que estão adotando restrições de circulação de pessoas e de funcionamento do comércio.

Enquanto o governo nega problemas no processo de vacinação e de esgotamento das UTIs dos sistemas de saúde público e privado dos estados, um total de 1.703 municípios, dentre os quais 23 capitais estaduais, formalizou interesse em compor o consórcio público a ser constituído pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para comprar diretamente vacinas contra a covid-19. Segundo a entidade, o grupo de cidades interessadas soma mais de 125 milhões de habitantes, o que corresponde a cerca de 60% da população brasileira. As três capitais que, por ora, ficariam ausentes do consórcio são Macapá, Vitória e Natal.

Na última quarta-feira, o presidente da FNP, Jonas Donizette, afirmou que o anúncio do governo federal de que comprará as vacinas da Pfizer e da Janssen não conflita com a construção do consórcio de municípios, já que, segundo ele, o propósito da iniciativa sempre foi estruturar uma ação complementar à do Ministério da Saúde.

“Talvez a adesão maciça dos prefeitos tenha até ajudado o governo a tomar essa decisão. Jamais saberemos se o empurrão foi nosso, mas isso pouco importa”, escreveu o ex-prefeito de Campinas no Twitter. “O que nos interessa, mesmo, é que a vacinação dos brasileiros seja um fato, não uma promessa”.

Donizette relatou, ainda, que, mesmo que o governo federal compre todas as vacinas, o consórcio liderado pela FNP continuará sendo necessário para adquirir medicamentos, insumos e equipamentos “com possibilidade de negociação de preços melhores, poupando recursos públicos”.



SP convoca para "guerra"

Com 61.064 mortos e 2.093.924 casos de covid-19 no estado –– segundo os números divulgados ontem pelo Painel Conass Covid-19, mantido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde ––, São Paulo voltou à fase vermelha, a mais restritiva. A medida está em vigor desde a meia-noite de hoje e deve se estender até 19 de março. As novas determinações atendem às recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus. Uma projeção do governo estadual apontou que as unidades de terapia intensiva do sistema de saúde paulista deve entrar em colapso em 15 de março, isso se algum episódio não previsto pelas autoridades não alterar o rumo da pandemia no estado.

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, alertou para a situação crítica da pandemia no estado. Conforme disse, a cada dois minutos três pessoas com covid-19 são internadas em enfermarias e nas UTIs (unidades de tratamento intensivo)do estado. Ele classificou o descontrole da pandemia em São Paulo como uma “guerra” e anunciou uma “operação”, que inclui a convocação de profissionais de saúde voluntários para acolher pacientes com o novo coronavírus.

“Estamos em guerra. Diferentemente das guerras que costumamos ver nos filmes, que nossas gerações não viveram, não temos mortos nas ruas, mas nos hospitais. Essa realidade é vista por quem está na linha de frente, esperando para saber quem vai viver ou morrer. É vista naqueles parentes do lado de fora, que choram aguardando notícias, e muitos têm a triste notícia da perda de familiares”, disse. A fase vermelha deixa abertos apenas os serviços essenciais.

Toque de recolher

No Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, em acordo com os prefeitos da capital e da região metropolitana, anunciou a ampliação das medidas restritivas no estado. Em anúncio ontem, a partir de hoje haverá toque de recolher entre 20h e 6h e, amanhã, a medida será em tempo integral, valendo o funcionamento apenas das atividades consideradas essenciais.

Segundo a governadora, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em torno de 93,9% e há fila de espera de 72 pessoas, que compreende a capital Natal e a região metropolitana. Em todo o estado, restam apenas 17 leitos disponíveis. O Rio Grande do Norte tem 3.709 mortos e 171.943 casos de covid-19, segundo o painel do Conass.

Em Rondônia, o governo editou um decreto que restringe o funcionamento de atividades nos finais de semanas, no período das 21h de ontem até as 6h de segunda-feira, inclusive com restrição de circulação de pessoas. A exceção é para idas a supermercados, açougues e padarias. O transporte urbano só poderá funcionar das 6h até as 21h, com até 50% dos passageiros.

No Ceará, desde ontem a até o próximo dia 18, abrem apenas dos serviços essenciais em Fortaleza e outros municípios. Em Sergipe, também desde ontem está proibida a venda de bebidas alcoólicas e o funcionamento de serviços não essenciais, das 22h até as 5h.

No Paraná, até a próxima segunda-feira, fica proibida a circulação das pessoas das 20h até as 5h. O decreto também determina a suspensão das aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, cursos técnicos e em universidades públicas e privadas.

Saúde tenta fechar com a Moderna

Após ser cobrado por gestores municipais e estaduais por mais vacinas contra a covid-19, o Ministério da Saúde fechou a semana com a possibilidade de compra de mais 13 milhões de doses do laboratório Moderna. Ontem, representantes da empresa norte-americana confirmaram ao secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, que poderão entregar ainda em 2021 essa quantidade a partir de julho. A negociação ocorre depois de a pasta indicar que quer comprar 138 milhões de doses da Pfizer e da Janssen.

“A confirmação dessas informações, agora, entre outros dados, nos ajudam a ter segurança para acelerarmos a assinatura do contrato que queremos para agilizar e fortalecer a ação de imunização de todos os brasileiros contra a covid-19”, disse Franco. A reunião acertou que o Brasil receberia, até o final de julho, um milhão de doses do imunizante da Moderna, e duas outras rodadas com a mesma quantidade chegariam até 31 de agosto e até 30 de setembro. Entre outubro e dezembro, seriam enviadas 10 milhões de doses da vacina em diferentes cargas.

Com o avanço na negociação, o secretário-executivo da pasta explicou que, agora, prepara a minuta de contrato e outros detalhes administrativos para finalizar a compra. “De nossa parte, vamos ser, como sempre, rápidos, porque nossa meta é salvar vidas”, disse Franco. Apesar de garantir rapidez, os gestores municipais reclamam da lentidão do governo federal na compra de imunizantes e formam um consórcio para aquisição de vacinas contra a covid-19.

Soro anticovid

Enquanto as vacinas da Moderna não se materializam, novamente o Instituto Butantan avança na luta contra a covid-19. O diretor da instituição, Dimas Covas, anunciou ontem ter solicitado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para o início de estudos clínicos em pessoas de um soro de tratamento para a covid-19. Ele disse que um dossiê com os resultados foi enviado na última terça-feira.

Assim como em uma iniciativa no Rio e pesquisas em outros países, como a Argentina, o soro é desenvolvido a partir do plasma de cavalos. Segundo Covas, o estudo se mostrou seguro e efetivo nos testes pré-clínicos, feitos em camundongos e coelhos. “Está mostrando resultados extremamente promissores. Esperamos que a mesma efetividade seja mostrada nesses estudos clínicos”.

Ao todo, três mil frascos estão prontos para iniciar o estudo clínico, que será realizado em pacientes transplantados do Hospital do Rim e com comorbidades do Hospital de Clínicas, ambos da capital paulista, nos quais serão conduzidos, respectivamente, pelos médicos José Medina e Esper Kallas.

“Esse material foi todo desenvolvido no Butantan. O vírus foi isolado de um paciente brasileiro. Foi, na sequência, cultivado, inativo, submetido a vários testes em camundongos e, finalmente, levado a imunizar os animais”, explicou.

Ao longo do estudo, foi constatada a diminuição da inflamação dos pulmões de hamsters após um dia de tratamento, o que pode contribuir na redução da letalidade da covid-19. “Esperamos que a mesma efetividade seja demonstrada agora nesses estudos clínicos, que poderão ser autorizados na próxima semana para ter o seu início”, destacou.