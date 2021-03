Portugal amplia restrições a viajantes do Brasil e Reino Unido

IM Israel Medeiros

Portugal anunciou novas restrições para viajantes que partem do Brasil neste sábado (6/3). No fim de fevereiro, o país já havia anunciado a suspensão de voos diretos. Desta vez, o Ministério do Interior afirmou que aqueles que partirem do Brasil em voos indiretos também serão barrados. O mesmo vale para o Reino Unido. A intenção é impedir a entrada de variações do novo coronavírus nas fronteiras portuguesas.

Até o momento, os aeroportos continuam abertos para viajantes de outros países. Na prática, significa dizer que aqueles que saem do Brasil ou Reino Unido com destino a Portugal não poderão entrar no país, mesmo que tenham feito uma escala em locais cuja viagem é autorizada.

A medida afeta apenas voos comerciais e não interfere nos de repatriação ou humanitários, que continuam autorizados. No entanto, ainda é obrigatório apresentar um teste de covid-19 negativo feito até 72 horas antes da partida e ficar em quarentena durante 14 dias. As regras serão revisadas no dia 16 de março.

Os portugueses adotam uma postura mais cautelosa no momento em que chegam à marca de 809 mil infectados (cerca de 7% da população de 10 milhões) pelo novo coronavírus e 29 mortes entre quinta-feira e sexta-feira. Por lá, apesar da preocupação com as novas cepas, já começa-se a pensar em flexibilização das medidas de confinamento.

A situação é diferente da do Brasil, que esta semana bateu o recorde de mortes em 24 horas, com mais de 1.900 e registrou 1.800 óbitos entre quinta e sexta-feira. Inicialmente chamada de cepa de Manaus, a agora cepa brasileira tem sido, segundo especialistas, uma das principais causas do colapso no sistema de saúde de diversos municípios do país – aliado ao desrespeito às medidas sanitárias incentivado pelo governo federal.