Ônibus cai de ribanceira e ao menos duas pessoas morrem em Ouro Preto (MG)

CS Cristiane Silva/Estado de Minas

(crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Ao menos duas pessoas morreram em um acidente com um ônibus na manhã desta segunda-feira (8/3) em um distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 28 pessoas e caiu de uma ribanceira em uma estrada da comunidade de Santa Rita de Ouro Preto, próximo a um trevo.

As mortes foram confirmadas pela Polícia Militar (PM) aos bombeiros, que foram acionados por volta das 7h. Inicialmente, os bombeiros informaram que eram três vítimas, mas retificaram o número.

“O ônibus prestava serviço de transporte de funcionários de Gerdau (não temos informações da origem e destino), o quantitativo de vítimas foi confirmado pela lista de passageiros cedida aos bombeiros. No momento, todas as vítimas já foram socorridas, os bombeiros estão vasculhando o local para confirmar se haviam outras pessoas no ônibus (caroneiros)”, informou a corporação.

Quatro equipes dos bombeiros e um helicóptero foram enviados ao local, que é de difícil acesso e não tem sinal telefônico. Aeronaves da PM e da Polícia Civil também teriam decolado da Pampulha com destino ao local do acidente.

As pessoas que morreram foram lançadas para fora do veículo. Entre os sobreviventes, há um homem de 50 anos que precisou ser entubado e será levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

As demais foram atendidas pelos bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias de Ouro Preto. Essas pessoas foram levadas ao Hospital Santa Casa e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

A equipe de resgate é formada com 42 bombeiros, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, dois carros da Gerdau, seis viaturas da PM e duas aeronaves Pegasus, também da Polícia Militar.