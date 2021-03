Mais uma empresa chinesa se reúne com a Anvisa para aprovar vacina

CB Correio Braziliense

Com a disparada dos casos e de mortes pela covid-19, a busca por vacinas tornou-se vital. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (8/3), com os representantes da empresa chinesa CanSino Biologicals Inc., responsável pelo desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.



O encontro contou com a participação da equipe técnica de medicamentos da Anvisa e dos representantes do laboratório no Brasil e na China. Segundo a agência, durante a reunião, foi apresentada o quadro de normas e requisitos técnicos para pedidos de registro ou de uso emergencial de vacinas no Brasil.



Os técnicos da Anvisa esclareceram que, para avaliar uma vacina, é necessário que a agência tenha acesso a todos os dados brutos e disponíveis sobre o produto no momento da análise. A empresa manifestou interesse em trazer a vacina para o Brasil, mas a forma como isso ocorrerá é uma decisão ainda a ser definida pelo laboratório.



Segundo a Anvisa, atualmente, as vacinas contra covid-19 no Brasil podem ser autorizadas por meio do registro ou do uso emergencial. Nos dois casos, a avaliação pode ser feita com dados de estudos clínicos feitos no país ou com dados trazidos de estudo em outros países.