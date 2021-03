Violência contra mulher

Justiça italiana mantém sentença de nove anos de prisão para Robinho Atacante foi julgado pelo crime de estupro de uma mulher embriagada, cometido em 2013. No entender da Justiça, a pena deveria ser mantida diante da manifestação do jogador de futebol de "particular desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada"