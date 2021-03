Bolsonaro sanciona PLs que ampliam capacidade de aquisição de vacinas

AB Agência Brasil

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sanciona nesta quarta-feira (10) projetos de lei que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas pelo governo federal. A cerimônia acontece neste momento no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Bolsonaro participou, na segunda-feira (8), de videoconferência com o Presidente da Pfizer, Albert Bourla.

Na ocasião, ficou acertado o adiantamento de mais 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para maio e junho, totalizando 14 milhões de doses.