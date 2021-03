Estado do Rio de Janeiro envia nova remessa de vacina para municípios

AB Agência Brasil

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro termina hoje (11) a distribuição da sétima remessa de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios do estado. Das 261,8 mil doses de CoronaVac recebidas, 130,9 mil serão distribuídas para aplicação da primeira dose do esquema vacinal. Além deste total, a pasta distribuirá mais 20 mil vacinas de CoronaVac para aplicação da segunda dose.

As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá fizeram ontem (10) a retirada das doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem do governo estadual, em Niterói. Hoje, quatro helicópteros terminam a entrega para os outros 88 municípios.

Até as 9h de hoje (11), o estado registrava 723.402 pessoas vacinadas com a primeira dose e 200.965 com a segunda.

Capital fluminense

Na capital fluminense, a vacinação continua hoje para as pessoas com 76 anos. Na sexta-feira (12), são os idosos de 75 anos e no sábado (13) será a repescagem para todos as pessoas a partir de 75 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que ontem (10), em apenas quatro horas, foram aplicadas 19 mil doses, 9 mil a mais do que o esperado. A grande procura zerou o estoque previsto para ser usado pela manhã em diversas unidades de saúde. Nestes locais, a vacinação foi suspensa temporariamente mas foi retomada hoje.

A prefeitura do Rio recebeu 56 mil doses da CoronaVac e confirma a vacinação com a primeira dose até sábado.