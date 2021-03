Idoso apresenta CNH com foto de Padre Cícero em Alagoas: 'É minha habilitação'

KB Karolini Bandeira*

(crédito: Reprodução/Instagram)

Um caso inusitado foi flagrado por um batalhão da Polícia Militar de Alagoas na última quarta-feira (10/3). Ao ser parado pela polícia, um idoso de 62 anos, que pilotava sem placa nem retrovisor, apresentou “carteira de habilitação” com imagens do Padre Cícero e do Frei Damião. O episódio aconteceu em Paulo Jacinto (AL).

O homem, que trafegava com uma criança pequena, insistiu que o documento era verdadeiro e que, segundo o vendedor, valia em todo o território nacional. Em vídeo publicado nas redes sociais, o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), tenente-coronel Liziário, explicou toda a situação:

"Os policiais achavam que era uma brincadeira, por ser um senhor de idade. Nós mais uma vez pedimos a documentação e ele falou 'a documentação é essa aí, essa é a minha habilitação'."

De acordo com o comandante, o idoso insistiu na veracidade do documento, chegando a causar confusão: “Nós conversamos com o mesmo e ele ficou irritado, achando que nós é que estávamos com brincadeira e não ele, que estava com aquela CNH."

Ao batalhão foi apresentada, somente, uma nota fiscal comprovando a compra da motocicleta. Apesar da irregularidade, os policiais não prenderam o homem por uso de documentação falsa porque foi entendido que ele havia sido enganado. Ainda segundo Liziário, “documentos” com imagens de religiosos são lembrancinhas comuns vendidas no interior do estado.

"A gente o orientou, pediu que ele não trafegasse mais pela rodovia. Cabia recolhimento [do veículo], mas a gente vendo a situação de vulnerabilidade que o mesmo se encontrava, ainda mais com uma criança, tomou a iniciativa de colocá-los dentro da viatura, colocar a moto na carroceria e levar os mesmos para a residência dele, em um povoado lá de Paulo Jacinto", explicou o tenente-coronel.

* Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer