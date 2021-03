Lobo-marinho vai de avião do Rio de Janeiro para Santa Catarina

AB Agência Brasil

(crédito: Divulgação/ Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS))

Um lobo-marinho foi transportado nesta quinta-feira (11/3) de avião do Rio de Janeiro para Santa Catarina, pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), executado pela Petrobras. Resgatado em 11 de agosto do ano passado em Barra de Guaratiba, com sinais de debilidade, desidratação e uma lesão severa no olho esquerdo, o animal permaneceu sete meses em tratamento no Centro de Reabilitação e Despetrolização em Araruama e agora retorna ao habitat natural.



"As correntes marinhas no Rio não são favoráveis para soltura do lobo-marinho nesta época do ano, o que diminuiria as chances de retorno do animal a uma colônia. Por isso, a soltura será realizada em Florianópolis", afirmou a bióloga da Petrobras Bianca Torggler.

O animal, da espécie Arctocephalus australis (lobo-marinho sul-americano), passou por diversos tratamentos veterinários e por uma cirurgia no olho esquerdo. Desde o início da reabilitação, foram adotadas medidas para evitar alterações no comportamento do animal, como, por exemplo, o uso de barreiras visuais, manejo com o mínimo possível de contato com humanos e alimentação na água.

"São técnicas utilizadas para garantir que o animal sobreviva no oceano, alimente-se espontaneamente, reconheça sinais de ameaça e tenha comportamentos antipredatórios", explicou a coordenadora veterinária da Econservation, empresa contratada pela Petrobras para o PMP-BS no Rio de Janeiro, Juliana Savolli.

Transporte

Segundo a Gerência de Imprensa da Petrobras, a operação para transportar o lobo-marinho começou às 16h, primeiro por via rodoviária, em carro climatizado e com caixa específica para o animal. Para garantir a segurança do processo, uma veterinária acompanhou o lobo-marinho de Araruama até minutos antes do embarque, no Aeroporto Santos Dumont. Ela foi, inclusive, autorizada a permanecer com o animal na área restrita de carga.

"O transporte de mamíferos marinhos é delicado, pois pode causar estresse e hipertermia. O acompanhamento veterinário neste momento é fundamental para garantir a estabilidade do animal, controlando a respiração e temperatura dele", disse a veterinária Joana Ikeda, do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma das instituições executoras do PMP-BS, que acompanhou o animal.

Pesando cerca de 19 quilos, o lobo-marinho chegou a Florianópolis por volta de meia-noite de ontem e foi levado para o Centro de Reabilitação e Despetrolização do PMP-BS, no Parque Estadual do Rio Vermelho. A operação contou com o apoio da Policia Militar Ambiental. O lobo-marinho ficará aos cuidados da Associação R3 Animal, uma das instituições executoras do PPP em Santa Catarina e, após estabilização e avaliação clínica, será solto no mar.

PMP-BS

Os projetos de monitoramento de praias são estruturados e executados pela Petrobras. O objetivo é o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal. O PMP-BS é considerado o maior programa de monitoramento de praias do mundo.

A Petrobras mantém, atualmente, quatro PMPs com atuação em dez estados litorâneos, acompanhando mais de 3 mil quilômetros de praias em regiões onde a companhia atua. O monitoramento é fiscalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e compreende o resgate, reabilitação e soltura de mamíferos, tartarugas e aves marinhas, contribuindo para a definição de políticas públicas para a conservação da biodiversidade.