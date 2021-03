Vacinas negociadas por consórcio do Nordeste devem ser distribuídas para todo o país

SP Sarah Paes

(crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

As 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, negociadas pelos nove estados do nordeste, o Consórcio Nordeste, devem ser distribuídas para todo o país. A informação foi confirmada neste sábado (13/3) pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), presidente do consórcio.

“Aqui nós também tratamos com o Ministério da Saúde e da Advocacia Geral da União dos termos para que a gente mantenha um regramento em que se tenha vacina para todo o Brasil e assim foi acertado com a procuradoria dos estados, equipe jurídica do Ministério e Advocacia Geral da União para que até segunda-feira (15/3) trabalharem as condições de um contrato em que o Ministério entre como interveniente e garanta que as 37 milhões de doses a partir de abril serão para todo o Brasil", declarou o governador.



Seguimos na articulação para vacinas para todos os brasileiros. Tivemos uma reunião com os governadores do Nordeste e o ministro da saúde, Eduardo Pazuello. pic.twitter.com/UMJ46WmEl9 — Wellington Dias (@wdiaspi) March 13, 2021

Após reunião virtual, realizada na manhã deste sábado (13/3), com o Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, com a Advocacia Geral da União, e com o Consórcio Nordeste, ficou acordado que as vacinas integrem o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ainda segundo o governador, a previsão é de que as vacinas sejam entregues entre abril e julho. “As nossas procuradorias estão analisando o contrato para a assinatura na semana que vem.”

A vacina russa desenvolvida pelo Centro Gamaleya, ainda espera aprovação da Anvisa.