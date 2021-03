Moderna testa uso pediátrico de vacina contra covid-19

AE Agência Estado



A Moderna anunciou nesta terça-feira, 16, que iniciou a fase 2/3 dos estudos sobre uso pediátrico de sua vacina contra o coronavírus. De acordo com a farmacêutica, as pesquisas vão testar a segurança e eficácia do imunizante em 6.750 crianças com idades entre 6 meses e 11 anos no Canadá e nos Estados Unidos.

Os primeiros voluntários dessa etapa dos testes já foram imunizados. Na primeira parte dos ensaio, os cientistas vão testar diferentes dosagens do produto nas crianças. Na segunda, serão administradas duas doses, da própria vacina ou de placebo, de maneira aleatória.

"Este estudo pediátrico nos ajudará a avaliar o potencial de segurança e imunogenicidade de nossa vacina candidata nesta importante população jovem", disse o presidente-executivo da Moderna, Stéphane Bancel.