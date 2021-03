São Paulo bate recorde de mortes em 24 horas por covid-19, nesta terça

FS Fernanda Strickland*

Nesta terça-feira (16), o estado de São Paulo registrou 679 mortes provocadas pelo covid-19. A máxima anterior era de 521 mortes confirmadas em 24h. Agora, o impacto acumulado da doença chega a 64.902 mortes pela doença do novo coronavírus apenas na unidade federativa desde o início da pandemia.

O número de pacientes internados também é recorde, com 24.992 pessoas em hospitais de todo o estado, com 43% deles precisando de uma unidade de terapia intensiva. São 10.756 pacientes em UTI e 14.236 em enfermaria. A taxa de ocupação no estado e na região metropolitana de São Paulo já está em 90%.

Em nota, o governo de São Paulo informa que o total de casos chegou a 2.225.926 casos, com 17.684 novas confirmações nas últimas 24h. Até o momento, um contingente de 220.989 pacientes precisaram de internações nas redes de saúde do estado.

Nesta segunda-feira (15/3), entrou em vigor a “Fase Emergencial” do Plano São Paulo, com medidas mais duras de restrição, que se estendem até o dia 30 de março, e tem como objetivo garantir a assistência a vida e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado, além de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus. Para isso, as autoridades reforçam a necessidade de respeitar as medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos, bem como a diminuição da circulação desnecessária nas ruas.

*Estagiária sob supervisão de Ed Wanderley