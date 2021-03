Covid-19: Alagoas estende Fase Vermelha a todo o estado

AB Agência Brasil

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), assinou decreto que determina o retorno de todos os municípios do estado para a Fase Vermelha, a mais restritiva no enfrentamento à pandemia de covid-19. De acordo com Protocolo de Distanciamento Social Controlado no estado, essas fases são classificadas nas cores Vermelha, Laranja, Amarela, Azul e Verde, conforme o a piora ou melhora no indicadores de contaminação e mortes. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16/3) pelo governador, em coletiva de imprensa. A Fase Vermelha terá início nesta sexta-feira (19/3) e vai durar 14 dias.

"Na Fase Vermelha, será implantada uma restrição de horário de circulação. Nenhum cidadão em Alagoas vai poder circular depois das 21h, se não estiver a destino de cumprir alguma necessidade essencial para a sua família", destacou o governador. Esse toque de recolher será entre 21h e 6h e quem descumprir poderá ser multado.

"Será vedado o acesso a praia, rios e lagos aos finais de semana, sábado e domingo. Todos esses ambientes estarão fechados para uso nesse período de 14 dias", acrescentou.

Na Fase Vermelha, academias, centros de ginástica, salões de beleza e igrejas poderão funcionar com no máximo 30% da capacidade. O transporte intermunicipal fica suspenso. Escolas e universidades poderão funcionar em regime híbrido (semipresencial). Já bares e restaurantes deverão fechar o atendimento ao público, podendo apenas trabalhar com serviço de delivery e entrega de comida.

O comércio em geral poderá abrir em horário reduzido. Segundo o decreto, nas áreas centrais das cidades, as lojas poderão abrir das 9h até às 17h. Nas áreas fora do centro das cidades, o funcionamento será das 10h às 18h. O objetivo é reduzir o fluxo de pessoas no transporte público. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o comércio fica proibido de funcionar.

Ainda de acordo com Renan Filho, na Fase Vermelha os shoppings poderão funcionar, no horário entre 11h e 20h, mas ficam proibidos de abrir aos sábados, domingos e terças-feiras.

Antes da ampliação das restrições, apenas as regiões Agreste e Sertão do estado estavam na fase vermelha. As regiões metropolitana de Maceió, Zona da Mata e Litoral estavam na Fase Laranja, menos restritiva.

No balanço mais recente do Ministério da Saúde, o estado de Alagoas contabiliza 3.234 mortes pelo novo coronavírus, com mais de 142,5 mil pessoas infectadas desde o início da pandemia.