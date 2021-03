Não faltará recurso para a saúde e para as vacinas, diz Ministério da Economia

AE Agência Estado

(crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O Ministério da Economia garantiu que não vai faltar dinheiro para a compra de vacinas contra a covid-19 e para o sistema de saúde, que agora opera perto do limite em todo o País, com vários hospitais já lotados. A garantia foi feita pelo secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, em transmissão na internet para divulgação do novo Boletim MacroFiscal.

"Nós estamos trabalhando em parceria com o Congresso Nacional para darmos a melhor resposta possível de política econômica, e certamente dinheiro para a Saúde não vai faltar.

Dinheiro para vacina, para a Saúde, isso de jeito nenhum falta, sempre dá um jeito", disse Sachsida.