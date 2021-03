Opas: Brasil tem 2ª maior taxa mundial de mortes diárias por covid

AE Agência Estado

(crédito: REUTERS / Amanda Perobelli)

A situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil preocupa a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), afirmou a diretora-geral da instituição, Carissa Etienne, nesta quarta-feira, 17, destacando que o País tem a segunda maior taxa de óbitos diários por covid-19 do mundo e cerca de metade das regiões brasileiras têm seus leitos completamente ocupados no momento. Segundo ela, "falta de medidas" restritivas mais duras enfraqueceu a resposta de alguns países à pandemia de covid-19, ao mesmo tempo em que prejudicou pequenos negócios.

Gerente de Incidente da Opas, Sylvain Aldighieri disse que a implementação de restrições no Brasil, nas esferas estadual e municipal, será essencial para controlar a pandemia. Para ele, as medidas adotadas até o momento "foram insuficientes, mesmo no melhor dos casos". É necessário ainda que os governos e prefeituras monitorem a situação constantemente, alertou Aldighieri.

Segundo Etienne, em contraste ao cenário brasileiro, México e Estados Unidos têm reportado menos casos de covid-19 nos levantamento recentes. O Canadá, porém, registra um aumento nas infecções, especialmente entre jovens adultos, disse. De acordo com a diretora-geral da Opas, quase 1,3 milhão de pessoas contraíram a covid-19 nas Américas na última semana.