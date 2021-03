Vídeo: homem sobe nu em estátua e diz que só desce quando houver vacina

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

Um vídeo que viralizou na internet na tarde desta quarta-feira (17/3) mostra um homem nu em cima do monumento dedicado ao General Osório, líder da guerra contra o Paraguai, na Praça XV, no centro do Rio de Janeiro.

Cercado por pessoas, o homem gritava com um megafone que só desceria quando houvesse vacina contra covid-19 para ele.

No vídeo, é possível ver que foi colocada uma escada para que ele descesse. Em seguida, foi detido por ato obsceno e levado para delegacia da Lapa.

O vídeo gerou reações nas redes sociais.