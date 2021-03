Ana Luíza Guimarães lamenta morte do marido: "Vou te amar para sempre"

KB Karolini Bandeira*

(crédito: Reprodução/Rede Globo)

Âncora do RJ2, telejornal da Rede Globo, a jornalista Ana Luiza Guimarães lamentou a morte do marido, Dô Figueira, em suas redes sociais nesta quinta-feira (18/3). "O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu", escreveu em homenagem.

Na postagem, colegas comentaram em solidariedade. "Que ele faça uma boa passagem e que vocês todos fiquem aqui com os corações e as almas serenas. Força e coragem para seguir em frente", comentou a atriz Alice Wegmann.



A apresentadora Fátima Bernardes também mandou condolências: "Luli, sinto muito. Que você receba muito amor para enfrentar esse momento difícil.” A profissional foi acompanhada pela jornalista Flávia Oliveira, que também lamentou a perda: "Luli querida, que dó… Meus sentimentos, abraço forte em você, na família. Que Dô encontre luz e paz no outro plano. Força e fé.”

Silvana Ramiro, Teresa Cristina, Paulo Mario, Rodrigo Bocardi, Susana Naspolini, Patrícia Poeta e outros famosos também prestaram apoio a Ana Luiza Guimarães. A causa da morte de Dô Figueira não foi divulgada.

Ana Luiza Guimarães já trabalhou como correspondente da Globo em Londres e cobriu eventos importantes na emissora, como a morte da Princesa Diana e o incêndio na Boate Kiss. Além de ser âncora do RJ2, trabalha como apresentadora do Jornal Nacional aos sábados e feriados.

* Estagiária sob a supervisão de Roberto Fonseca