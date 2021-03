Anvisa propõe flexibilizar importação de medicamentos usados em UTI

BL Bruna Lima

(crédito: Sílvio Ávila/AFP)

Diante do desabastecimento de medicamentos usados para tratar pacientes internados em UTIs, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), estuda medidas para facilitar a importação de fármacos e flexibilizar medidas para aumentar a disponibilidade dos insumos. Nesta quinta-feira (18/3), a agência tratou do assunto com entidades ligadas à saúde.



Estiveram no encontro representantes da Associação Médica Brasileira (AMB) e da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), que mostraram o déficit importante em relação aos medicamentos.

"A Terceira Diretoria se prontificou a receber das entidades as solicitações individuais de serviços de saúde encaminhadas à Anvisa, de forma que possam ser avaliadas com a maior celeridade possível", informou a agência. As medidas emergenciais, segundo a Anvisa, não trazem prejuízo à eficácia, qualidade e segurança aos serviços.

Estoque por 20 dias

O presidente da Abramge, Reinaldo Scheibe, considerou a reunião importante, pois saiu do campo do debate para caminhar para a ação. O atual estoque só consegue atender o país por mais 20 dias. "Além das mortes pela falta de UTI, se não agirmos, teremos mortes pela falta de medicamentos", alertou.

"A Anvisa foi muito hábil neste planejamento e vai procurar liberar o mais rápido possível a importação desses medicamentos, assim como foi feito no começo da pandemia em relação aos testes de diagnósticos", exemplificou. Para isso, Scheibe detalhou que a Anvisa conseguirá desburocratizar compras em países cujas agências reguladoras já possuam correlação com a brasileira e que tenham acordos com fabricantes nacionais.