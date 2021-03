Idosos de 69 a 71 anos serão vacinados a partir do dia 27 em São Paulo

AB Agência Brasil

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O governo de São Paulo antecipou a vacinação de idosos de 70 e 71 anos. Agora, eles serão vacinados contra a covid-19 a partir do dia 27 de março. Além disso, o governo decidiu incluir a faixa etária de 69 anos nessa vacinação.

Com isso, 910 mil idosos nessa faixa etária devem ser vacinados a partir de 27 de março no estado. Hoje (19) teve início a vacinação dos idosos entre 72 e 74 anos, público formado por 730 mil pessoas.

A campanha de vacinação contra a covid-19 teve início no dia 17 de janeiro em São Paulo, com a aplicação de doses em profissionais da área da saúde, indígenas e quilombolas. No início de fevereiro, as doses começaram a ser aplicadas em idosos. Segundo o Vacinômetro, mais de 4,4 milhões de doses já foram aplicadas em todo o estado, sendo quase 1,2 milhão em segunda dose.

Pré-cadastro

Para ser atendido mais rapidamente, o governo recomenda fazer o pré-cadastro no site Vacina Já, que diminui o tempo de espera no momento da vacinação. O pré-cadastro não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão se vacinar normalmente, informando seus dados presencialmente no momento da vacinação.