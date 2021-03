Embarcação com bandeira da Venezuela é flagrada em pesca ilegal no Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucio Tavora/AFP)

As Forças Armadas identificaram um barco com bandeira venezuelana realizando pesca ilegal em águas brasileiras. A embarcação estava com três toneladas de pescado do tipo pargo, e não tinha licença para a atividade.

O flagrante ocorreu na quinta-feira (18/3), no litoral do Amapá. O barco estava com 15 tripulantes, todos venezuelanos. A embarcação foi identificada por militares da Marinha do Brasil durante uma patrulha naval.

Segundo comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa nesta sexta-feira (19/3), a embarcação tentou fugir, mas foi interceptada e inspecionada pelas Forças Armadas. O barco foi conduzido para Porto de Santana, no estado do Amapá.