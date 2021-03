Caixa assina acordo de patrocínio com projeto paralímpico

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A Caixa Econômica Federal divulgou, no sábado (20/3), a assinatura de contrato de patrocínio com o Centro Esportivo Almirante Adalberto Nunes (Cefan), projeto esportivo paralímpico ligado à Marinha do Brasil. Hoje, o projeto atende aproximadamente 100 pessoas com deficiência de comunidades do Rio de Janeiro. Os atletas receberão treinamento nas modalidade de natação, atletismo, tiro desportivo e halterofilismo.

O patrocínio inclui a contratação de treinadores e monitores especializados, além da compra de material esportivo específico. De acordo com nota da Marinha, "o objetivo é preparar esses atletas para representar o Brasil nos grandes evento do esporte paralímpico de alto rendimento no país e no mundo".

O contrato foi assinado na quinta-feira (18/3) e prevê utilização de recursos das Loterias Caixa, que já contribuem com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Durante a cerimônia para celebrar o contrato, estiveram presentes o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Paulo Martino Zuccaro, e outras autoridades militares; além do velejador brasileiro Lars Grael; representantes da Caixa; e atletas paralímpicos do Cefan.