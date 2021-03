Bandidos armados invadem unidade de saúde e roubam vacinas em Natal

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/StreetView/Google)

Bandidos armados invadiram e roubaram 20 doses da vacina contra covid-19, CoronaVac, na manhã desta segunda-feira (22/3), de uma unidade de saúde pública em Vila de Ponta Negra, Zona Sul de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Até o fim do dia, a Polícia Militar do estado havia prendido dois homens suspeitos de envolvimento no roubo. As doses não foram recuperadas e os agentes ainda procuram um terceiro suspeito do crime.



Segundo informações do portal G1, via a emissora Inter TV do Rio Grande do Norte, ocorreram duas tentativas de roubos às vacinas: uma por volta das 7h — que culminou na reação de populares e a desistência dos suspeitos — e outra no fim da manhã, com o retorno dos bandidos armados e a extração das vacinas. Foram levadas duas ampolas da CoronaVac, o equivalente a 20 doses do imunizante.

Na ação, um agente de saúde foi agredido e uma porta da unidade arrombada. A diretora da unidade, Elvira Maranhão, deu detalhes da ação: "Estavam armados e encapuzados. Levaram duas ampolas, cada uma ampola da CoronaVac tem 10 doses".

"Isso é um alerta: eles vão procurar outras unidades. Eu acho que tem que ter uma segurança maior, ou deixar as vacinas só nos centros de drive-thru, porque nós não temos segurança nas unidades para ficar com essas vacinas", completou a diretora.