Covid-19: 18 cidades do Rio não têm mais vagas para leitos de UTI

AB Agência Brasil

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Um painel da Secretaria Estadual de Saúde indica que 18 municípios do estado do Rio de Janeiro estão com 100% de ocupação em seus leitos de tratamento intensivo (UTI) para covid-19. Entre as cidades com UTIs lotadas, figuram algumas com considerável número de leitos, como Petrópolis (77 leitos), Vassouras (50), Bom Jesus do Itabapoana (45) e Teresópolis (23).

Há ainda municípios grandes que estão com mais de 90% dos leitos de covid-19 ocupados, como Volta Redonda, que tem 158 leitos e está com ocupação de 91%, e Duque de Caxias: 110 leitos e taxa de ocupação de 95%.

Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e se referem a informações prestadas entre 17 e 22 de março.

Ocupação

No Rio de Janeiro, capital, segundo informações de ontem (22), 83% de seus 744 leitos de UTI para covid-19 estão ocupados.

Em todo o estado, 493 pacientes aguardam vagas em leitos de UTI, segundo dados de ontem da Secretaria Estadual de Saúde.

Sete dos 92 municípios do estado estão com risco muito alto para a covid-19: Itaguaí, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Duque de Caxias. Outras 39 cidades estão com risco alto, entre elas, a capital - Rio.