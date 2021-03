Prefeito de Niterói diz que ocupação hospitalar da cidade 'é muito preocupante'

AE Agência Estado

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), avaliou como "muito preocupante" os níveis de ocupação hospitalar por pacientes da covid-19 no município localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em entrevista à rádio CBN, Grael relatou que a ocupação dos leitos públicos de UTI saltou de 50% no início do mês para cerca de 80% dos leitos atualmente ocupados.

Axel Grael afirmou também que gestores dos hospitais particulares relataram situação similar e a ocupação próxima ao limite. Para o prefeito de Niterói, a situação é consequência de demandas que chegam de outras cidades fluminenses e por isso cobrou uma "perspectiva metropolitana e estadual".

No domingo, 21, as prefeituras de Niterói e Rio de Janeiro anunciaram medidas mais duras para conter a disseminação do novo coronavírus, entre elas, o fechamento de todos os serviços essenciais por dez dias, durante período de antecipação de feriados. Pelo Twitter, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), havia dito o contrário: que municípios seriam proibidos de fechar o comércio durante a antecipação dos dias de folga. O prefeito da capital, Eduardo Paes (DEM), ironizou a declaração que chamou de "CastroFolia!". "A micareta do governador! Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas."

Sobre a disputa, Grael disse ter um "estilo diferente" de Paes e que mantém diálogo com o governo estadual, mas descartou a possibilidade de judicialização e reversão da medida de fechamento dos serviços não essenciais.