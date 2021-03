PF deflagra Operação Athoótita para investigar pedófilos no Tocantins

AB Agência Brasil

(crédito: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou hoje (23) a Operação Athoótita, com o objetivo de combater "possível prática de estupro de vulnerável", além de crimes de compartilhamento e posse e produção de pornografia infantil no Tocantins.

Cerca de dez policiais federais estão cumprindo mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva, no município de Tabocão – todos expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária no Tocantins.

De acordo com a PF no Tocantins, a investigação teve início após cooperação jurídica internacional com os Estados Unidos, que encaminhou o material, à Polícia Federal, material compartilhado contendo pornografia infantojuvenil.

"No endereço da pessoa relacionada aos fatos, houve reporte de pornografia infantil por meio da Interpol em razão do upload de vídeo pedopornográfico em site de conteúdo adulto", informou a PF.

O nome dado à operação – Athoótita – significa "inocência" em grego.