Vídeo: mulher sai ilesa após tiroteio dentro de loja em São Luís

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Youtube)

Câmeras de segurança de uma loja no bairro São Cristóvão, em São Luís do Maranhão, flagraram o momento em que dois homens dão início a uma troca de tiros no interior do estabelecimento. Uma mulher, que aguardava atendimento, ficou em meio ao tiroteio (veja no vídeo abaixo).



O caso aconteceu nessa última segunda-feira (22/3). O assaltante levanta a blusa, como quem vai tirar algo da cintura, quando um outro cliente, também armado, percebe a movimentação. Logo, os dois sacam as armas ao mesmo tempo se iniciam os disparos.



A mulher, que estava sentada, não conseguiu sair a tempo do local. Em pânico, a única reação dela é cobrir o rosto com as mãos, enquanto as balas passam ao lado. Assim que notou uma oportunidade, ela se jogou no chão e se escondeu atrás de uma mesa. Apesar de parte da loja ter ficado destruída, ninguém se feriu.



O ladrão conseguiu fugir. De acordo com a polícia do município, o criminoso tem 42 anos. Ele e um comparsa estariam cometendo vários assaltos pela região usando um carro vermelho.



Posteriormente, os policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar conseguiram localizar a dupla no bairro Cidade Operária, mas um deles acabou fugindo. O assaltante que aparece nas imagens, contudo, foi detido e levado para a Delegacia da Cidade Operária.