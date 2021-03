ST Sarah Teófilo FG Fábio Grecchi BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Fotos: Miguel Schincariol/AFP)

O Brasil chegou ontem à marca de 300.675 mortos pela covid-19 desde o começo da pandemia, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Mas, para alcançar este ponto, o país precisou somente de pouco mais de dois meses. Foi no começo de janeiro que cruzou a faixa dos 200 mil óbitos.

A progressão geométrica da doença se acelerou a partir do começo de 2021. Isso porque, para chegar à segunda centena de milhar em vidas perdidas, o país levou aproximadamente cinco meses. Em agosto de 2020 passado, o Brasil tinha acabado de registrar pouco mais de 100 mil vítimas fatais do novo coronavírus.

Questionado sobre o grau de descontrole atual — afinal, o país está à frente das estatísticas mundiais de vidas perdidas em apenas 24 horas —, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lamentou as mortes. Porém, frisou que o momento é de pensar no futuro. “Temos que olhar para a frente”, disse.

Segundo o Conass, entre terça-feira e ontem, 1.999 pessoas não resistiram à força da doença — por dificuldades de acesso à plataforma das respectivas secretarias de Saúde, os números do Amapá e do Ceará são os mesmos da terça-feira.

Subnotificação

Os municípios tiveram problemas para incluir novos registros de covid-19. Apesar das mais de 300 mil mortes, este número está subnotificado, pois vários casos deixaram de ser atualizados no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) — onde ficam registrados os pacientes acometidos pela doença — devido a uma nova exigência do Ministério da Saúde. Após circular a suspeita de que a pasta, mais uma vez, tentava manipular o número de mortos e de infectados, como fizera em 2020, a nova sistemática foi suspensas.

Os conselhos de secretários de Saúde estaduais e municipais (Conass e Conasems) entraram com a solicitação de “retirada temporária da obrigatoriedade do preenchimento dos campos CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), nacionalidade e imunização do paciente internado”, conforme esclareceu uma nota conjunta das duas entidades. A alegação era de que a mudança do ministério foi feita sem aviso-prévio.

Em São Paulo, por exemplo, houve uma brusca queda no número de óbitos registrados de um dia para o outro. Enquanto na terça foram somadas 1.021 mortes, ontem o número desabou para 281. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, criticou o fato de o ministério passar a exigir novos dados repentinamente, o que causou a subnotificação. “Burocratizar, sem avisar, fez com que nós não tivéssemos aportado, por grande parte dos municípios do país, o número real de óbitos”, disse.

Diante das críticas, a pasta adiou a obrigatoriedade. O ministro Marcelo Queiroga disse que não sabia da alteração. “Não houve nenhuma determinação minha de fazer qualquer tipo de alteração em notificação”, garantiu.

Queiroga contra lockdown

A um passo de ver o sistema de saúde brasileiro colapsar, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afastou, ontem, a possibilidade de apoiar um lockdown nacional, ao afirmar que pretende adotar medidas sanitárias eficientes para evitar o fechamento de comércios não essenciais, ressaltando, para isso, importância de se ouvir as autoridades sanitárias e reforçar a vacinação. Sua posição, porém, choca-se frontalmente com a da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que recomendou a adoção imediata de medidas de restrição de circulação de pessoas, incluindo o fechamento completo de todas as atividades — exceto as essenciais — em 24 estados, mais o Distrito Federal.

Com exceção de Amazonas e Roraima, todos as demais unidades da Federação estão com mais de 80% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 ocupadas. Os piores números são os das regiões Sul e Centro-Oeste, em que todos os estados e o Distrito Federal estão com taxas superiores a 96%.

A Fiocruz recomenda, no mais recente Observatório Covid-19, divulgado na noite de terça-feira, a adoção de um lockdown com restrição das atividades não essenciais por cerca de 14 dias. Segundo a fundação, esse é o tempo mínimo necessário para redução significativa das taxas de transmissão e número de casos, e de redução das pressões sobre o sistema de saúde. Além disso, a Fiocruz defende um toque de recolher em todo país, das 20h às 6h, e, durante os finais de semana, o fechamento de praias e bares. Propõe, ainda, a suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da educação e a adoção de trabalho remoto sempre que possível, nos setores público e privado.

No entanto, não é por este caminho que o novo ministro pretende seguir, apesar de ressaltar a importância de se ouvir as autoridades sanitárias. Questionado sobre a necessidade de fazer um lockdown, diante da grave situação dos estados, Queiroga afirmou que “ninguém quer” e que o que se pensa é em medidas para evitar o fechamento mais restrito das atividades comerciais. “O que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem o lockdown. Até porque a população não adere. Vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento para que se evite (o fechamento total)”, pontuou. (Com BL, MEC e ST)



Janssen pede análise para uso emergencial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, ontem, o pedido de uso emergencial da vacina da farmacêutica Janssen contra a covid-19. A agência pretende analisar a documentação remetida pelo laboratório em até sete dias e adiantou que já começou a avaliação. “A meta da agência é fazer a análise do uso emergencial em até sete dias úteis, descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações, a serem apresentadas pelo laboratório”, informou a Anvisa, em nota. No Brasil, só os fármacos da Pfizer e da AstraZeneca/Oxford obtiveram o registro definitivo para serem incorporados ao Programa Nacional de Imunização. A CoronaVac, que vem sustentando as aplicações na população em todo o país, recebeu apenas a autorização para uso emergencial.