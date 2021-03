Com 3.438 óbitos em 24 horas, Brasil ultrapassa 310 mil mortes por covid-19

ST Sarah Teófilo

(crédito: MARCIO JAMES / AFP)

O Brasil registrou neste sábado (27/3) mais 3.438 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 310.550 mortes pela doença, segundo dados pelo Ministério da Saúde. Esta é a maior quantidade de óbitos registrados em um sábado desde o início da pandemia. O país passa por uma onda de casos e mortes mais dramática que em 2020, com números de mortes diárias ultrapassando os 3 mil.

Com isso, a semana epidemiológica (do dia 21 de março até este sábado) terminou com 17.798 óbitos, a semana mais letal durante toda a pandemia. Os números só têm aumentado. Na semana epidemiológica anterior (14 a 20 de março), foram registrados 15.650 mortes. Os números têm aumentado desde a semana epidemiológica 8 (21 a 27 de fevereiro).

Também foram registrados 85.948 novos casos em 24 horas, chegando a 12,6 milhões de casos da doença. São Paulo é o estado com a maior quantidade de óbitos, com 71.747, sendo que 1.051 foram registrados nas últimas 24 horas.

O país ultrapassou os 3 mil óbitos pela primeira vez na última terça-feira (23), com 3.251 registros. Na última sexta-feira (26), Brasil bateu novo recorde, chegando a 3.650 mortes em 24 horas. Enquanto isso, o processo de vacinação caminha a passos lentos.