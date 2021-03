Acidente em pedágio deixa três adultos e uma criança mortos, em Campo Alegre de Goiás

DD Darcianne Diogo EA Ed Alves

(crédito: Reprodução)

Um grave acidente deixou três adultos e uma criança mortos na manhã deste domingo (28/3), na BR-050, em Campo Alegre de Goiás — distante cerca de 207km de Brasília. A batida envolvendo quatro veículos em uma praça de pedágio causou destroços e incêndio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e colidiu com a praça de pedágio. Três pessoas que estavam em um carro de passeio, sendo os dois adultos e a criança, não resistiram aos ferimentos e morreram. O motorista do caminhão que perdeu a direção também morreu.

Vídeo gravado por uma testemunha mostra os destroços no local. Um homem relatou que o motorista, que segundo ele estaria dormindo, veio pela pista em sentido "zigue-zague". "Eu estava a menos de 800 metros para entrar no pedágio. Foi Deus que me livrou nessa hora. Olha essa situação. Ninguém sabe quantas vítimas se foram ali. Ajuda, Deus", relatou.

Há informações de que os funcionários que trabalham nas cabines da rodovia ficaram feridos com queimaduras e escoriações e foram encaminhados a hospitais de Catalão. A reportagem entrou em contato com a concessionária responsável, a Eco-050 e aguarda retorno.