Imperial College: no Brasil, 110 pessoas infectam outras 112

AO Alexia Oliveira* JV João Vitor Tavarez*

Pesquisa do Imperial College mostra que a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil está em 1,12. Isso significa que 110 pessoas são capazes de infectar outras 112. Apesar das medidas restritivas tomadas por vários governos estaduais, os números da pandemia continuam altos, a ponto de o país ter batido,nesta terça-feira, um novo recorde de mortes pela covid-19: 3.780 óbitos em 24 horas, somando 317.346 vidas perdidas.

Os óbitos de ontem da covid-19 no país representam, segundo a plataforma Worldometers, quase a soma dos nove países com mais registros diários de mortes: Estados Unidos (872), Itália (529), Polônia (461), Rússia (409), Índia (355), França (348), Ucrânia (286), Hungria (274) e Alemanha (234) — total de 3.750, conforme dados coletados às 22h.

Alguns estados vêm aumentando as medidas restritivas. O Governo da Bahia anunciou a aplicação de medidas mais duras em 22 municípios. O estado viu a taxa de letalidade subir de 1,74%, em 1º de março, para 1,9%, até esta terça-feira — segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde da Bahia.

No Ceará, o índice de mortalidade acumulada é de 144,7. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, morrem mais de 144 pessoas, conforme relatório epidemiológico do governo do estado.

O Distrito Federal chega ao final do mês com taxa de letalidade em 1,8%, sendo que a cada 100 mil pessoas, morrem 177. Em 8 de março, quando se intensificaram as medidas restritivas, o índice de casos letais estava em 1,7% — a mortalidade era 148 por 100 mil habitantes, conforme dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do DF.

Feriados em série

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os feriados da Paixão de Cristo, Corpus Christi de 2021 e 2022, Consciência Negra de 2021 e o aniversário de São Paulo de 2022 foram antecipados. Desde o último dia 26 até o próximo dia 4, o comércio funcionará com horários diferenciados, com restrições a festas e vendas de bebidas alcoólicas. A ideia é diminuir aglomerações e desafogar a ocupação dos leitos de UTI, acima de 90%.

A letalidade da covid-19 nas regiões paulistas é de 3%, totalizando mais de 70 mil mortes até o fim deste mês. No Rio, a taxa de letalidade até o momento é de 7%, totalizando mais de 35 mil óbitos, de acordo com boletim de saúde do estado.

Já no Rio Grande do Sul, mortalidade é de 170,8 por 100 mil habitantes, com mais de 19 mil óbitos.

