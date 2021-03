Acre decreta fechamento de serviços não essenciais durante feriado

AE Agência Estado

O governo do Acre determinou o fechamento das atividades não essenciais no Estado entre sexta-feira (2) e domingo (4), período do feriado da Semana Santa. Além disso, o ponto facultativo de quinta-feira (dia 1º) foi revogado.

Conforme informou o governo estadual, durante os três dias, podem funcionar apenas postos de combustíveis para atendimento exclusivo de veículos oficiais das áreas da saúde e segurança, no período das 7 às 10h, terminais de autoatendimento bancário, farmácias, hospitais, laboratórios, consultórios médicos e funerárias. A medida segue ainda o decreto adotado pelo Estado de restrição de circulação entre 22h às 5h em todos os dias da semana.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde, o Estado registrou, na terça-feira (30), 198 novos casos de infecção e 13 óbitos por covid-19. No total, o Acre acumula 1.253 mortes por coronavírus.