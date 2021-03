Grupo de pinguins que estava em reabilitação é solto em praia de Florianópolis

CB Correio Braziliense

Grupo de pinguins é solto em praia de Florianópolis - (crédito: R3 Animal/Divulgação)

A Praia de Moçambique, litoral de Florianópolis, recebeu 21 pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) nessa terça-feira (30/3). O grupo foi resgatado no ano passado, em Santa Catarina, e estava em reabilitação (veja as fotos abaixo).



Diversos projetos fizeram parte do salvamento. Foram eles: Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), em Laguna, que resgatou 10 aves; nove foram salvas pela equipe da R3 Animal, em Univali, em colaboração com o Instituto Australis; outras duas, pela equipe da Univille, em São Francisco do Sul.



Esta foi a primeira soltura da organização R3 Animal em 2021, por meio do Projeto de Monitoramento. “Eles foram resgatados ano passado, mas aguardavam a reabilitação total e o processo de muda das penas para que fossem liberados”, destaca a ONG, por meio de nota.



Durante esse período, os animais estiveram em uma unidade de conservação, sob responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC), em parceria com a Polícia Militar Ambiental.



Liberação fora do período migratório



De acordo com a ONG, os animais começam a chegar às praias em meados do outono, quando se dá início à temporada de pinguins. “Após uma longa jornada de migração desde a Patagônia Argentina, e vai até o início da primavera, quando inicia o retorno para suas colônias de origem”, explica a R3 Animal.



“Embora não estejamos no período de migração, é preferível liberar esses animais do que mantê-los mais tempo em cativeiro”, conta.



Em 2020, mais de 50 pinguins-de-Magalhães foram reabilitados pelo projeto e outras solturas foram feitas na praia do Moçambique.