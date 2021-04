Pescadores encontram corpos em barco à deriva no litoral do Ceará

RS Renato Souza

(crédito: divulgação/PF)

A Polícia Federal investiga a chegada de três corpos em um barco à deriva localizado no litoral do Ceará. De acordo com a corporação, a embarcação foi identificada por pescadores a 560 milhas náuticas do litoral de Fortaleza nesta quinta-feira (1º/4). São dois homens e uma mulher, em estado avançado de decomposição.

Ao avistar a embarcação, os pescadores avisaram a PF e a Marinha. No barco, foram encontrados aparelhos de celular, que podem auxiliar na identificação das vítimas. Os investigadores tentam descobrir a nacionalidade. O barco simples, sem cobertura para proteger do sol e da chuva, também não tem identificação.

É possível que os navegadores tenham se perdido e trazidos à costa do Brasil pelas correntes marítimas. De acordo com a PF, policiais do Núcleo de Polícia Marítima (Nepom), a Perícia Técnica Científica da PF e a Perícia Forense do estado do Ceará (PEFOCE) se deslocaram ao local, procedendo com a perícia e iniciando as investigações". A Marinha fez o resgate dos corpos e da embarcação.