PANDEMIA

Covid-19: 1.141 municípios relatam risco de ficar sem kit intubação Estudo sobre as demandas em relação à pandemia ouviu 2.553 municípios de todas as regiões do país, 45,9% do total. Se considerada essa amostra, o percentual de cidades com risco de desabastecimento desses medicamentos fica em 44,7%