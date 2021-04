Prefeitura do Rio impede festa para 200 pessoas em embarcação

AB Agência Brasil

Agentes da prefeitura do Rio impediram uma festa planejada para 200 pessoas, dentro de uma embarcação. Uma equipe da Guarda Marítima Municipal foi à praia da Urca e interditou um píer clandestino, onde os convidados embarcariam. A Guarda Municipal, com apoio da Capitania dos Portos, impediu a entrada dos suprimentos que seriam utilizados na festa.

O evento estava marcado para começar às 16h deste sábado (3) e teria oito horas de duração, com bebida liberada.

Festas públicas estão proibidas por decreto municipal, como forma de evitar aglomerações e contágio por covid-19. Mesmo assim, vários casos têm sido flagrados nos últimos dias. Na sexta-feira (2), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) registrou 1.085 autuações, com 11 estabelecimentos fechados e 54 multas a ambulantes, restaurantes e bares.

Taxa de isolamento

O índice de isolamento social se manteve abaixo dos 45% nos dias para os quais foram antecipados os feriados na cidade de São Paulo. O índice ficou um pouco acima desse percentual apenas no domingo (28), quando chegou a 50% - mesmo patamar dos outros domingos do mês de março, que variaram de 49% a 51% -, e no feriado da sexta-feira santa (2), que teve 47% e isolamento.

Balanço

Em oito dias de fiscalização das medidas mais restritivas na cidade, a prefeitura já registrou 8.448 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. No período, foram aplicadas 513 multas a bares, restaurantes e ambulantes, além da interdição de 100 estabelecimentos que descumpriram as determinações.

Os órgãos atuam para cumprir as determinações contidas no decreto municipal nº 48.644, que estabeleceu o fechamento dos serviços não essenciais por dez dias, a partir de 26 de março. Até o dia 4 de abril, bares e restaurantes podem funcionar apenas com entregas em domicílio e nos sistemas take away e drive-thru. Além disso, está proibida a permanência na areia das praias, o estacionamento em toda a orla marítima e a entrada de ônibus de fretamento no município.