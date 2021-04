Brasil registra 1.300 mortes em 24h e alcança 13 milhões de casos de covid

LC Luiz Calcagno

Enquanto o governo federal defende o retorno dos cultos religiosos no pior momento da pandemia de covid-19 até agora, o Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda, a marca de 1.319 mortos em 24 horas. Cabe lembrar que, mesmo com a subnotificação provocada pelo feriado prolongado, a cifra de brasileiros que perderam a luta para o vírus tem quatro dígitos nas últimas semanas.

O acumulado de brasileiros mortos é de 332.752, dos quais 19,6 mil pessoas morreram apenas na semana passada. E a tendência é que a cifra continue crescendo. além disso, é de 28.645 o número de novos casos nas últimas 24 horas. Ontem, o país ultrapassou a marca de 13 milhões de casos desde o início da pandemia, em 2020.

O país tem, contratadas, mais de 500 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Porém, na prática, o produto corre o risco de faltar nos postos de vacinação e há lentidão na aplicação das doses já disponíveis. O Ministério da Saúde já mudou ao menos cinco vezes, somente em março, a previsão de imunização da população.

Isso, claro, sem contar as ocasiões em que o governo recusou a compra de vacinas. Especialistas já alertaram que a baixa taxa de imunização da população e a alta circulação do vírus podem proporcionar o surgimento de cepas mais resistentes, o que torna ainda mais grave a campanha do governo pela retomada de cultos religiosos.