Técnico de informática morre após levar choque a partir de fone de ouvido

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil apura a morte do técnico de informática e estudante de direito Danilo Maurício Alves Xavier, de 30 anos, em Nova América (GO). Danilo teria levado um choque elétrico, no último sábado (3/4), enquanto estudava usando um fone de ouvido ligado ao computador, segundo relatou a esposa, Adriana Oliveira.

Segundo a polícia, o resultado do laudo cadavérico feito pelo Instituto Médico Legal (IML), que deve apontar a causa da morte, ainda não está pronto.

De acordo com Adriana, ele estudava em um dos quartos de casa quando ocorreu a descarga elétrica. "Eu estava no quarto com nosso filho de dois anos, quando meus dois filhos mais velhos chegaram pedindo socorro e dizendo que o Danilo havia levado um choque. Saí correndo e, ao entrar no quarto em que ele estava, já o encontrei em parada cardíaca", contou ao UOL.

O técnico de informática chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. Os fones que ele usava ficaram totalmente queimados.