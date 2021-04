Vídeo: Equipe de saúde se equilibra em tronco para levar vacina no Amapá

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Uma cena tensa presenciada no Amapá, no domingo (4/4), liga o alerta sobre a dificuldade que profissionais de saúde têm enfrentado para levar a vacina para os lugares mais isolados do Brasil. Uma equipe de saúde teve que se equilibrar em um tronco de árvore para atravessar um riacho para levar o imunizante contra a covid-19 à comunidade de Massaranduba, na Zona Rural de Santana.

Nas imagens, divulgadas pela Secretaria de Saúde do estado, aparecem uma enfermeira, uma técnica em enfermagem e dois moradores fazendo a travessia com o auxílio de uma corda. "Naquele momento eu tive que pensar entre o coração e a razão, porque a gente está levando um pouquinho de esperança para cada pessoa lá. Como tenho medo de altura, tive que superar esse medo. Quase eu caio, mas parei, respirei fundo e a gente passou tranquilo", contou a enfermeira Marquele Balieiro ao G1.

Até o momento, o Brasil vacinou 20 milhões pessoas com a primeira dose contra a covid-19, o que corresponde a 9,46% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada foi aplicada em 5 milhões.