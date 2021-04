Anvisa autoriza novo ensaio clínico de vacina contra covid-19

VO Victória Olímpio

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou na manhã desta quinta-feira (8/4) um novo ensaio clínico da vacina contra a covid-19. Para autorização, foram analisados dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, como dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Estudos não clínicos in vitro e em animais também foram incluídos nas análises.

A tecnologia utilizada pela vacina candidata é de partícula semelhante ao coronavírus (CoVLP), composta da proteína S expressa em forma de partículas parecidas com vírus (VLPs) e coadministradas com um adjuvante. O imunizante será aplicado em duas doses, com intervado de 21 dias entre cada uma.

Devido ao estado de calamidade pública em que o Brasil se encontra, a Anvisa tem adotado estratégias para dar celeridade às análises e às decisões sobre qualquer demanda que tenha como objetivo o enfrentamento da covid-19.

O patrocínio do desenvolvimento clínico será pela empresa biofarmacêutica Medicago R&D Inc, sediada no Canadá, e pela empresa farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK), sediada em Londres, Reino Unido, responsável pelo desenvolvimento do adjuvante da vacina. Até o momento, os resultados apresentaram um perfil de segurança aceitável das vacinas candidatas.

Fases

Segundo a agência, a aprovação do ensaio é de fase 2/3, randomizado, cego para observador, controlado por placebo, para avaliar a segurança, eficácia e imunogenicidade da vacina em adultos com 18 anos de idade ou mais. Serão três estágios e o Brasil participará do estágio 3, que corresponde a fase 2/3 do estudo.

Durante a terceira fase o planejamento será da inclusão de até 30 mil voluntários distribuídos entre o Canadá, Estados Unidos, além da América Latina, Reino Unido e Europa. Já no Brasil, planeja-se incluir 3.500 voluntários na porção 3 do estudo de fase 2/3. A fase 1 e 2 do estudo está em andamento no Canadá e Estados Unidos.

Outras autorizações

A Anvisa autorizou outros quatro estudos de vacina contra o novo coronavírus: