OMS diz que trabalha com governo brasileiro e cita conversa com Queiroga

AE Agência Estado

(crédito: Eloi ROUYER, Diane DESOBEAU, Carlos FABAL / AFPTV / WHO / AFP)

O comando da Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira (9) que mantém contato direto com o Governo Federal do Brasil sobre a situação do coronavírus no País. Em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou a reunião virtual que teve com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no último sábado (3). "Esperamos que isso nos ajuda a avançar na parceria", disse.

Durante a coletiva, representantes da OMS foram questionados sobre a possibilidade de coordenar a resposta à pandemia diretamente com governadores e prefeitos, caso a gestão do presidente Jair Bolsonaro se recuse a agir "adequadamente" na reação ao vírus.

Diretor de emergência da Organização, Michael Ryan ressaltou que, a nível técnico, existe trabalho direto com autoridades subnacionais. "Mas obviamente nosso engajamento político continua sendo com o Governo Federal, o que é apropriado para nós", explicou.