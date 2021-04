Monarquistas brasileiros confundem Príncipe Philip com o filho Charles

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

O Movimento Brasil Monarquista, que apoia a “família real” brasileira, cometeu uma gafe ao anunciar a morte do Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, nesta sexta-feira (9/4). Em vez de publicar a foto do príncipe, os monarquistas utilizaram a imagem do filho mais velho do casal, Príncipe Charles, próximo na sucessão do trono.

Após internautas viralizarem o post, o movimento excluiu a postagem.

Em nota, o Brasil Monarquista reclamou da repercussão da falha, afirmando que ela foi suficiente para que “um site que apoia e tolera práticas genocidas aplicadas pelo socialismo/comunismo estampasse o erro em sua matéria e zombasse do equívoco cometido”.



O movimento ainda pediu desculpas à família real britânica e "a todos os seguidores que confiam e compartilham de nosso trabalho de cultura e miltância”.

Isso porque, segundo a página, aquele seria um “canal sério” que visa "expandir a ideia da restauração da Monarquia Brasileira”.

Morte aos 99 anos

O Príncipe Philip completaria 100 anos em junho. A causa exata da morte ainda não foi informada pelo Palácio de Buckingham.

Em fevereiro, Philip passou mal e foi internado como "medida de precaução". O príncipe precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca e recebeu alta depois de um mês.

A Família Imperial do Brasil

A família imperial brasileira governou o país entre 1822 e 1889. O período imperial no Brasil iniciou-se após a Independência, quando Dom Pedro I foi coroado imperador, e durou até a Proclamação da República, com a deposição de Dom Pedro II.

O bisneto da Princesa Isabel dom Luiz de Orleans e Bragança é o chefe da Casa Imperial do Brasil atualmente e seria o primeiro na linha de "sucessão do trono".

Em seguido está o príncipe imperial do Brasil, dom Bertrand de Orleans e Bragança, que completou 80 anos em dezembro do ano passado.

Brasil República



A República é a forma de governo vigente no Brasil desde 15 de novembro de 1889. Desde então, Brasil já teve seis diferentes repúblicas:

Primeira República (1889-1930)

Governo Provisório e Constitucional de Vargas (1930-1937)

Estado Novo (1937-1945)

Quarta República (1945-1964)

Ditadura Militar (1964-1985)

Nova República (1985-)



Com a Nova República, foi inaugurado um período democrático, além de ter sido redigida e promulgada, em 1988, uma nova Constituição para o Brasil.