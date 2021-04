Ministro do Meio Ambiente exonera chefes do Ibama de quatro estados

ST Sarah Teófilo

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério do Meio Ambiente exonerou, nesta sexta-feira (9/4), os superintendentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Paraíba e Tocantins. Nos três primeiros, segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU), a demissão foi a pedido.

No Amazonas, foi demitido Rezende Guimarães Filho; na Paraíba, Arthur Martins Marques Navarro; e na Bahia, Rodrigo Cantos Alves. No caso do Tocantins, onde estava Flávio Luiz de Souza Vieira, foi nomeado o sucessor: Luiz Carlos Fernandes. Nas outras três superintendências, ainda não há nomeação dos substitutos.

Embora no caso da Paraíba conste que a demissão foi a pedido, em nota o ministério informou que as demissões naquele estado e no Tocantins trata-se de "trocas administrativas normais". Já em relação às outras duas unidades da federação, o ministério informou que os dois ex-superintendentes pediram para sair, pois assumirão outros cargos públicos.

Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que os alertas de desmatamento na Amazônia brasileira em março foram os maiores para o mês em toda a série histórica. Ao menos 36 mil hectares de floresta foram atingidos. Houve um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo com uma cobertura de nuvens superior, segundo o Greenpeace, o que pode atrapalhar a observação de área degradada.