Preso no Rio líder de facção acusado de mais de 30 homicídios em MG

AB Agência Brasil

(crédito: Divulgação/PMERJ)

Uma ação conjunta, entre o Ministério Público do Rio e de Minas Gerais, com apoio do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, resultou na prisão hoje (10) do líder da facção criminosa Comando Vermelho, Roger Pereira Moizinho, vulgo "Macarrão". Ele é apontado como chefe de organização criminosa responsável por mais de 30 homicídios nos últimos 26 meses, além de diversas tentativas, em Minas Gerais. Ele foi preso nesta manhã no Morro da Providência, na região central do Rio.

Também foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos contra Washington Willian Venâncio da Silva (conhecido como 'Xarope'), que já se encontrava preso no Presídio Elizabeth Sá Rego, em Bangu 5, no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste do Rio.