Idosos casados há 52 anos morrem em 24h de covid-19, em Santa Catarina

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Internet)

Após mais de 15 dias internados, um casal de idosos catarinense morreu em 24 horas, vítima de covid-19. Eles estavam casados há 52 anos. Segundo informações do G1 SC, Noemi Terezinha Patrício, de 71 anos, morreu na segunda-feira (5/04), às 13h45, e Manoel Valdemir Patrício, de 75 anos, na terça-feira (6/04) às 14h. Eles não resistiram às sequelas do vírus e foram enterrados lado a lado em Criciúma.

De acordo com o filho do casal, Everton de Souza Patrício, 35 anos, os pais eram evangélicos, gostavam de ajudar o próximo e faleceram sem saber da partida um do outro.



Os idosos deixam seis filhos, 11 netos e cinco bisnetos. Uma filha do casal, de 49 anos, e um genro ainda estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após também terem sidos diagnosticados com o novo coronavírus.