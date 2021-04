CB Correio Braziliense

A babá Thayná de Oliveira, que cuidava do menino Henry Borel, vai prestar um novo depoimento nesta segunda-feira (12/4). De acordo com a investigação, ela mentiu na primeira declaração à polícia, quando disse que a família vivia em harmonia e não relatou as mensagens trocadas com a mãe do menino, Monique Medeiros, sobre supostas agressões que aconteceram em fevereiro.

Uma conversa encontrada no celular da mãe da criança mostra que a babá a alertou que Dr. Jairinho batia no menino. Nas mensagens, ela fala que Henry tinha ficado mancando e que as agressões sempre ocorriam no quarto do casal. "Me contou que deu uma banda e chutou ele que toda vez faz isso", diz uma das mensagens.



Prisão de Jairinho e Monique

Jairinho e Monique foram presos preventivamente na quinta-feira, (12/4), na casa de parentes dela em Bangu, no Rio de Janeiro. Eles vão ser indiciados por homicídio duplamente qualificado e por atrapalhar as investigações.

Laudo necroscópico indicou que o menino morreu vítima de "hemorragia interna" e "laceração hepática causada por ação contundente".A mãe disse à polícia que ouviu um barulho e encontrou o menino caído no chão de seu quarto, de madrugada. Ele chegou morto ao hospital.