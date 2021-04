No primeiro dia de vacinação contra gripe, carro que transportava doses é furtado no MA

OI O Imparcial

Durante a amanhã desta segunda-feira (12), foi roubado um carro que estava transportando 1.250 doses de vacina contra a Influenza (gripe), em Timon, cidade no estado do Maranhão.

De acordo, com as informações divulgada pela Polícia Militar, o motorista da Secretaria Municipal de Saúde ( SMS) teria estacionado o carro aberto e com a chave na ignição, em frente a uma clínica localizada no município, logo um homem, que não teve sua identidade revelada, ao observar a situação, furtou o veículo que transportava com as doses de vacina.

Ainda segundo a Policia Militar, a partir de agora será acompanhado o deslocamento de todas as vacinas da região, tanto para a Influenza, quanto as doses de vacina contra a Covid-19 como uma maneira de evitar novamente essa situação.

Nota da Secretaria Municipal de Timon:

“A Prefeitura de Timon através da Secretaria Municipal de Saúde ( SMS) vem a público esclarecer que, na manhã desta segunda-feira (12), um veículo pertencente a frota municipal da SMS foi assaltado. O carro realizava no momento transporte das vacinas contra a Gripe (INFLUENZA).

Logo que foi informado do ocorrido a administração acionou a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil do município, que já realizou a perícia técnica e confirmou que a térmica contendo 1.250 doses que estavam dentro do veículo já foram recuperadas.

O ocorrido não compromete a Vacinação contra a Gripe. A campanha inicia amanhã (13), para as crianças de 6 meses a menores de 2 anos nas 19 UBSs selecionadas.”