Avião da Azul faz pouso de emergência no Rio após "problemas técnicos"

RN Ronayre Nunes

(crédito: Azul Linhas Aereas/Flickr)

Passageiros do voo AD4040 da empresa Azul passaram por um verdadeiro susto no início da noite desta segunda-feira (12/4). O avião precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, logo após decolar do Aeroporto Santos Dumont, também no Rio. A aeronave tinha como destino o Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, em São Paulo.



Um áudio divulgado nas redes sociais e atribuído ao piloto do AD4040 aponta momento de tensão, com o comandante usando o código mayday (que indica uma emergência) e citando fumaça dentro da aeronave.

Em contato com o Correio, a Azul confirmou o pouso, contudo, segundo a empresa, o motivo do incidente foram “problemas técnicos”. A nota também lembra que o desembarque ocorreu normalmente e que os passageiros serão reacomodados em um voo que sairá do Aeroporto Tom Jobim, também no Rio, ainda nesta segunda.

Leia a nota na íntegra:

“A Azul esclarece que, por problemas técnicos, o voo AD4040 (Santos Dumont-Campinas) alternou para o aeroporto do Galeão na tarde de hoje (12). A companhia ressalta que o pouso e o desembarque ocorreram normalmente e que os Clientes serão reacomodados em um voo reforço que decolará do Aeroporto Internacional Tom Jobim ainda nesta noite. A Azul lamenta eventuais aborrecimentos causados, destaca que está prestando toda a assistência necessária conforme previsto na resolução 400 da Anac e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”.