Saúde calcula que 1,5 milhão de brasileiros estão com 2ª dose atrasada

Aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros que foram contemplados na primeira etapa de imunização contra a covid-19 estão com atrasos para receber a segunda dose, necessária tanto para quem recebeu a CoronaVac quanto a vacina de Oxford/AstraZeneca. O cálculo é do Ministério da Saúde, que alerta para a necessidade de procurar os postos de vacinação para a aplicação do reforço, ainda que fora do prazo recomendado.

"Quem atrasou e não conseguiu [tomar a segunda dose] com 28 dias, no caso da CoronaVac, ou 84 dias, da AstraZeneca, deve completar o esquema. Vamos emitir uma lista por unidade federada com essa situação", afirmou a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Francieli Fantinato, nesta terça-feira (13/4), em conversa com jornalistas no MS.

A partir desse levantamento, a necessidade imediata é de discussão junto aos conselhos nacionais de secretários de saúde estaduais e municipais (Conass e Conasems) para que o sistema tripartite elabore "uma estratégia para buscar essas pessoas, a fim de que elas completem o esquema e garantam a eficácia das vacinas", completou Fantinato.

Doses casadas

O motivo do atraso não foi justificado pela falta de doses disponíveis aos estados. Em razão dos atrasos do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), no entanto, o Ministério da Saúde avalia se voltará a mandar aos estados as doses casadas, exigindo dos gestores locais reservar metade da remessa para segunda aplicação ou se continua enviando doses apenas para as primeiras aplicações e, posteriormente, garante outro envio para o reforço.

"A orientação sempre vem pelo informe técnico semanal. Temos feito um trabalho grande com os coordenadores estaduais para que possam orientar os municipais", disse a coordenadora do PNI. Nesta semana, a pasta espera receber mais 5 milhões de doses de vacinas para garantir nova distribuição aos entes federados.